Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Giovedì 16 Ottobre, alle 21.00, verrà proiettato “Il mio giardino Persiano”. E’ il quarto titolo della rassegna della sala, un film ambientato in Iran dove Mahin e Faramarz sono due persone sole, settantenni che incrociano le loro vite.

Mahin è vedova da trent’anni, vive da sola con i figli emigrati all’estero, mentre Faramarz è un ex militare e tassista.

Un film semplice ed essenziale dove le due vite scorrono in un Iran impregnato di fondamentalismo e di regime che ricordano “Leggere Lolita a Teheran”.

Le due anime vivranno momenti di tenerezza e di delicatezza che renderanno più sopportabili le loro vite che da quel momento non saranno più le stesse. Presentato a Berlino dove i registi non poterono essere presenti perchè bloccati dal regime.

In prima visione, Venerdì 17, Sabato 18, Domenica 19 e Lunedì 20 Ottobre sarà possibile vedere “Le città di pianura”. Tutti i film saranno proiettati alle 21.00 e Domenica anche alle 18.00.