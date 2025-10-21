Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Giovedì 23 Ottobre alle 21.00 continua la Rassegna del Giovedì con Il quadro rubato, quarto film della rassegna autunnale. Il film, ispirato a un fatto realmente accaduto, racconta la storia di una famiglia operaia del nord della Francia che scopre di possedere in casa un quadro di Egon Schiele, I girasoli, saccheggiato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. L’opera sarà autentica o un falso? Quando si scopre che il dipinto è davvero originale e vale diversi milioni di euro, la vicenda si fa sempre più complicata, anche perché la famiglia che lo possedeva all’origine ne rivendica la proprietà. Il film, con sfumature da thriller, conduce lo spettatore verso un finale sorprendente.

Da Venerdì 24 a Lunedì 27 Ottobre è in programma la prima visione di Springsteen – Liberami dal nulla: venerdì 24 ottobre alle 21.00, sabato 25 ottobre alle ore 21.00, domenica 26 ottobre alle ore 18.00 e 21.00, e lunedì 27 ottobre alle ore 21.00. Il film, diretto da Scott Cooper e interpretato da Jeremy Allen White, è il primo dedicato alla vita di Bruce Springsteen. L’anno è il 1981: Springsteen, 32 anni, ha appena raggiunto il successo mondiale con il River Tour, ma la pressione per pubblicare un nuovo album lo getta in una profonda crisi personale e artistica. Diviso tra il peso del passato — segnato dal difficile rapporto con il padre — e la paura di tradire le sue radici operaie del New Jersey, il musicista si ritira nel suo appartamento e inizia a comporre i brani di Nebraska, un disco cupo e introspettivo che uscirà nel 1982. Mentre la casa discografica e il manager cercano di convincerlo a tornare sulla scena, il film racconta il conflitto interiore di un artista autentico, combattuto tra la luce dei riflettori e le ombre della depressione. Springsteen – Liberami dal nulla non è il solito biopic celebrativo, ma un ritratto intenso e umano del “Boss”, capace di trasmettere la fatica, la sensibilità e la passione di un uomo che, ancora oggi, a 76 anni, continua a dare tutto se stesso sul palco, il luogo dove si sente davvero vivo.