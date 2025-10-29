Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Di seguito la programmazione settimanale del Cinema Palladium di Lecco.

Mercoledì 29 ottobre alle 20.45 si terrà la Serata evento con la proiezione di Tra Natura e Quota – Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane. Il docufilm ha come protagonista Giovanni Storti, del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che intraprende un viaggio virtuale lungo la via ferrata più antica d’Italia, situata nel cuore delle Alpi Apuane. Tra biodiversità e sicurezza in montagna, il film offre uno sguardo ironico e al tempo stesso profondo su un territorio selvaggio, invitando a riflettere sui problemi legati alla sua conservazione. Realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano, l’opera vuole essere uno strumento per riscoprire la magia della biodiversità e per promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza in montagna. Il film, presentato al Trento Film Festival, anticipa la proiezione del 5 novembre dedicata alle vicende del K2. Saranno presenti in sala i registi Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato, che dialogheranno con il pubblico al termine della proiezione.

Giovedì 30 ottobre alle 21.00 la Rassegna del Giovedì prosegue con il suo sesto titolo, A Real Pain (Un dolore autentico), film che racconta il viaggio di due cugini molto diversi tra loro, David e Benji, che si recano in Polonia per onorare la memoria dell’amata nonna, sopravvissuta al campo di concentramento di Majdanek. Durante il percorso, le vecchie tensioni tra i due riaffiorano, intrecciandosi con il peso della storia familiare. Il film alterna momenti di ironia e commozione, offrendo una riflessione toccante sui legami e sulla memoria. Una breve introduzione e una scheda di approfondimento aiuteranno il pubblico a entrare meglio nel significato dell’opera.

Da venerdì 31 ottobre a lunedì 3 novembre è in programma la Prima visione di Springsteen – Liberami dal nulla, il film che racconta il complesso mondo interiore di Bruce Springsteen. Dopo il grande successo del “River Tour”, il Boss si trova di fronte a un bivio: la casa discografica lo incalza per un nuovo album, ma lui è preda di angosce e depressione, segnato da un difficile rapporto con il padre e dal timore di tradire le proprie radici popolari del New Jersey. Da questa crisi nasce Nebraska (1982), un album spartano e profondo, registrato in solitudine e senza promozione, che segna un punto di svolta nella sua carriera e nella sua vita. Diretto da Scott Cooper, con Jeremy Allen White nei panni del musicista, il film evita i toni celebrativi tipici del biopic e offre invece un ritratto umano, intenso e sincero di un artista alla ricerca di sé. Le proiezioni si terranno venerdì 31 ottobre alle ore 21:00, sabato 1 novembre alle ore 21:00, domenica 2 novembre alle ore 21:00 e lunedì 3 novembre alle ore 21:00.

Infine, sabato 1 novembre alle 17.00 e domenica 2 novembre alle 17.00, il Palladium propone La famiglia Halloween, un film d’animazione per grandi e piccini. Protagonista è Betty Flood, una dodicenne con un grande talento per la musica che vive in una famiglia stravagante dove sentirsi “fuori posto” è all’ordine del giorno. Alla vigilia del suo tredicesimo compleanno, Betty decide di intraprendere un viaggio alla scoperta di sé e del proprio ruolo nel mondo, imparando a trovare il suo posto nonostante le differenze. Un film tenero, divertente e pieno di ritmo, perfetto per una proiezione in famiglia nel weekend di Ognissanti.