Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Giovedì 6 novembre, alle 21.00, la Rassegna del Giovedì prosegue con il film 30 notti con il mio ex, settimo titolo della rassegna autunnale “I giovedì del Palladium”. Diretto da Massimiliano Bruno e interpretato da Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, il film affronta con delicatezza e ironia il tema della salute mentale. Bruno e Terry, separati da tempo, hanno una figlia adolescente, Emma. Dopo un periodo di riabilitazione, Terry deve trascorrere trenta giorni di convivenza con l’ex marito e la figlia, per completare il suo percorso terapeutico. Bruno, che nel frattempo ha iniziato una nuova relazione, si ritrova spiazzato da questa situazione. Tra momenti comici e altri più toccanti, la convivenza metterà tutti e tre di fronte alle proprie fragilità, fino a un finale sorprendente e pieno di umanità.

Da venerdì 7 a lunedì 10 novembre sarà in programma la prima visione di Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì, uno dei più importanti registi italiani contemporanei, vincitore di sette David di Donatello e autore di successi come Ovosodo, La prima cosa bella, Il capitale umano e La pazza gioia. Il film racconta la storia di Adriano, un ex avvocato di successo di cinquant’anni, misantropo e isolato dopo un tragico evento familiare di cui è stato responsabile. Vive solo, in una vecchia dimora ormai in rovina, fino a quando nella villa di fronte si trasferisce un gruppo di giovani guidati da Matilde, determinata a recuperare un vecchio vigneto e a produrre vino. Tra i due mondi così distanti nasce un legame inatteso che apre per Adriano una possibilità di rinascita. Protagonisti Valerio Mastandrea, al suo quinto film con Virzì, e Valeria Bruni Tedeschi, già straordinaria interprete in La pazza gioia. Nel ruolo di Matilde, la giovane e talentuosa Galatea Bellugi.

Infine, sabato 8 novembre alle 16.30, il Teatro dei Burattini Niemen porterà in scena la fiaba di Biancaneve e i sette nani, uno spettacolo pomeridiano pensato per le famiglie e per i più piccoli, tra divertimento, musica e tradizione.