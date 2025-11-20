Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

La rassegna I giovedì del Palladium propone Giovedì 20 Novembre alle 21.00 il film Per amore di una donna. Il regista italiano Guido Chiesa racconta una storia intensa e drammatica ambientata negli anni Settanta, con alcuni flashback che riportano lo spettatore agli anni Trenta. Tratto da un romanzo dello scrittore israeliano Meir Shalev, il film segue Esther, una donna quarantenne che ha da poco perso la madre. Un giorno riceve una lettera che le chiede di rintracciare una donna vissuta in Palestina negli anni Trenta. Comincia così un’indagine complessa che la condurrà a scoprire una verità sconvolgente.

Da Venerdì 21 a Lunedì 24 Novembre, con spettacoli alle 21.00 e la doppia proiezione domenicale delle 17.00 e delle 21.00, arriva invece la prima visione L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, terzo capitolo della saga dedicata ai Cavalieri, i celebri maghi-illusionisti protagonisti delle rapine più spettacolari del cinema. Dopo dieci anni di ritiro, il gruppo si ritrova coinvolto quando tre giovani talenti — June, Charlie e Bosco — decidono di replicare le tecniche dei loro idoli per mettere a segno un colpo eccezionale: rubare alla spietata Veronica Vanderberg il “Cuore di diamante”, il diamante più grande del mondo. Con la vecchia squadra al loro fianco, i nuovi illusionisti riscrivono le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e continui ribaltamenti che tengono lo spettatore incollato alla poltrona fino all’ultimo. Nel cast Morgan Freeman e Woody Harrelson, presenti sin dal primo film del 2013, insieme a Jesse Eisenberg, recentemente apprezzato dal pubblico del Palladium in A Real Pain. Un thriller poliziesco ricco di ritmo e magia, quasi due ore di intrattenimento puro.