Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Da Venerdì 12 a Lunedì 15 Dicembre, con spettacoli alle 21.00 e Domenica alle 17.00 e alle 21.00, sbarca sullo schermo del Cinema Palladium di Lecco il film campione d’incassi diretto da Pio e Amedeo, Oi vita mia, terza prova cinematografica del duo comico pugliese che per la prima volta firma anche la regia. Il film parte da un’idea semplice e insieme efficace: cosa può accadere quando un gruppo di giovani ospiti di una comunità di recupero dalla tossicodipendenza è costretto, per una serie di circostanze, a trasferirsi temporaneamente in una casa di riposo, convivendo con un gruppo di anziani? Da questo incontro-scontro generazionale nasce una storia che alterna comicità e tenerezza, giocando sul contrasto tra mondi apparentemente inconciliabili.

Oi vita mia è un racconto corale che mescola risate e momenti di autentica emozione, sostenuto anche da una prova attoriale di grande intensità. Spicca in particolare Lino Banfi, che a 89 anni interpreta Mario, un anziano affetto da Alzheimer, innamorato della vita e deciso a viverla fino in fondo. La sua presenza dona al film profondità e umanità, trasformando molte gag in occasioni di riflessione.

Il consueto politicamente scorretto di Pio e Amedeo, marchio di fabbrica della coppia, qui si fa più misurato ed elegante, lasciando spazio anche a temi delicati e di grande spessore, come quello del fine vita, affrontato senza rinunciare al sorriso ma con una sensibilità nuova. Il risultato è un film capace di far ridere, commuovere e, soprattutto, di far uscire lo spettatore dalla sala con una sensazione di leggerezza e buonumore. Un vero e proprio “feel good movie”, definizione che probabilmente gli stessi Pio e Amedeo si divertirebbero a prendere in giro.