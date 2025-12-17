Di seguito la programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco.

Si parte con Bugonia, decimo film del regista greco Yorgos Lanthimos, in programmazione venerdì 19, sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 dicembre alle 21.00. Dopo i successi de La favorita e Strane creature, Lanthimos torna sul grande schermo con un’opera complessa e strutturata, fedele al suo inconfondibile stile distopico, visionario e provocatorio.



Rifacimento di un film sudcoreano, Bugonia prende il nome da un mito di origine greca e romana, raccontato anche da Virgilio, secondo cui dalle carcasse dei buoi sacrificati agli dei nascevano sciami di api. Il film narra la storia di due persone ossessionate da teorie complottistiche, convinte che una potente donna, amministratrice delegata di una grande multinazionale, sia in realtà un’aliena giunta sulla Terra con l’intento di distruggerla.

Emma Stone, attrice ormai simbolo del cinema di Lanthimos, interpreta un ruolo complesso e sfaccettato, conducendo lo spettatore verso un finale sorprendente e disturbante, perfettamente coerente con l’universo del regista. Lanthimos si conferma autore divisivo, capace di suscitare reazioni opposte ma sempre coerente con una ricerca artistica che non ammette compromessi. In ogni caso, un appuntamento di grande cinema d’autore, destinato a un pubblico curioso e attento.

Di tutt’altro tono la proposta di domenica 21 dicembre alle 17.00, quando il Palladium accoglie il pubblico più giovane – e non solo – con Mamma ho perso l’aereo. In occasione del trentacinquesimo anniversario dall’uscita nelle sale, il celebre film natalizio viene riproposto in versione restaurata in 4K. Un ritorno sul grande schermo per uno dei titoli family più amati di sempre, capace ancora oggi di divertire con intelligenza e leggerezza. Per molti adulti sarà un tuffo nella memoria, per i più giovani una vera e propria scoperta, a conferma di una storia che non ha mai perso il suo smalto.

Il Palladium inaugura il periodo natalizio con la prima visione di Buen Camino, in programma a partire da giovedì 25 dicembre. Nel giorno di Natale le proiezioni sono previste alle 18.30 e alle 21, mentre venerdì 26 dicembre, Santo Stefano, e nei giorni successivi fino a martedì 30 dicembre, il film sarà proposto con un ricco calendario di spettacoli pomeridiani e serali.