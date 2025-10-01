Programmazione settimanale al Cinema Palladium di Lecco

Di seguito il programma settimanale del Cinema Palladium di Lecco.

Per la Rassegna del Giovedì, Giovedì 2 ottobre, alle 21.00, sarà proiettato il film La Gazza Ladra Delicata, una commedia francese ambientata a Marsiglia. Protagonista una badante vivace e sbarazzina, che con i suoi pasticci riesce a combinare guai… ma sempre a fin di bene. Una storia leggera e allegra, che fa sorridere e riflettere insieme.

In Prima Visione Venerdì 3 ottobre alle 21.00, Sabato 4 ottobre alle 20.00, Domenica 5 ottobre alle 20.00 e Lunedì 6 ottobre alle 21.00, sarà proiettato Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Il film è un action movie politico ad alta tensione, firmato da Paul Thomas Anderson, con un cast stellare: Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro. La trama segue le vicende del gruppo politico “French 75”, costretto a tornare in scena dopo 16 anni per fronteggiare le manovre di un colonnello suprematista. Un film che intreccia azione, politica e drammi familiari, già definito dalla critica come uno dei migliori titoli del 2025.

Per la serie Film per famiglie sarà proiettato La casa delle bambole di Gabby – Il Film nei giorni di Sabato 4 ottobre alle 17.00 e Domenica 5 ottobre alle 17.00. Dal successo della serie televisiva firmata DreamWorks, la piccola Gabby debutta sul grande schermo. In compagnia della nonna Gigi, parte per un viaggio verso la città di Cat Francisco, ma lungo la strada la sua preziosa casetta delle bambole finisce nelle mani sbagliate. Inizia così un’avventura ricca di emozioni, tra mondo reale e fantasia, insieme ai suoi inseparabili Gabby Cats.