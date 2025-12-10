Programmazione Settimanale al CineTeatro Cardinal Ferrari

Il Cine-teatro “Cardinal Ferrari” di Galbiate propone una ricca e articolata programmazione cinematografica e culturale per il mese di dicembre, capace di coniugare cinema d’autore, prime visioni, documentari e musica dal vivo, confermandosi come uno dei principali presìdi culturali del territorio.

Si parte mercoledì 10 dicembre alle 21.00 con l’appuntamento del ciclo Vivere la Montagna, che propone Il mio cammino, film del 2024 diretto da Bill Bennett. Il racconto segue un uomo australiano prossimo ai sessant’anni che intraprende il Cammino di Santiago senza un obiettivo preciso, trasformando il viaggio fisico in un profondo percorso interiore. Un’opera intima e toccante, capace di restituire la magia del Cammino tanto a chi lo ha già percorso quanto a chi sogna di farlo.

Giovedì 11 dicembre prosegue la rassegna cineforum I colori del cinema 2025-26 con Una battaglia dopo l’altra, in programma alle 15.00 e alle 20.30. Come per tutti i film del ciclo, la proiezione del lunedì sarà accompagnata dalla presentazione e dal commento del giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi. La rassegna continua venerdì 12 e lunedì 15 dicembre con Un semplice incidente, ulteriore titolo della seconda parte del cineforum, proposto anch’esso in più orari per favorire la partecipazione del pubblico.

Il fine settimana del 13 e 14 dicembre è invece dedicato alla prima visione assoluta di Attitudini: nessuna, documentario diretto da Sophie Chiarello che racconta il ritorno alle origini di Aldo, Giovanni e Giacomo. Un film che intreccia amicizia, talento e memoria, ripercorrendo il percorso umano e artistico del trio più amato della comicità italiana. Per le famiglie è prevista anche l’iniziativa Happy Cinefamily, con sconti dedicati per genitori e figli.

Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre spazio a un’altra prima visione con I colori del tempo, proposta con una speciale tariffa unica nel pomeriggio di martedì, confermando l’attenzione della sala verso un cinema accessibile e inclusivo.

Venerdì 19 dicembre il cinema lascia il posto alla musica: Avis Galbiate presenta il Concerto di Natale 2025 dell’Orchestra “Stoppani in Musica” di Lecco, un appuntamento a ingresso libero rivolto a tutta la cittadinanza.

Dal 20 dicembre iniziano le proiezioni di Zootropolis 2, pensate in particolare per il pubblico più giovane e le famiglie, con numerosi spettacoli distribuiti tra pomeriggi e serate. A partire dal giorno di Natale arriva infine la prima visione assoluta del nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, che accompagnerà il pubblico fino alla fine dell’anno con una fitta programmazione di spettacoli.