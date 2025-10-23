Programmazione settimanale al Cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate

Di seguito la programmazione della settimana del Cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate.

Mercoledì 22 Ottobre alle 21.00 si terrà l’incontro Un uomo, un missionario – Gli amici raccontano Padre Gianni Corti, con ingresso libero.

Giovedì 23 Ottobre alle 15.00 e 21.00 verrà proiettato il film Elisa, all’interno della rassegna Cineforum “I Colori del Cinema – 2025-26”. Al mercoledì i film saranno presentati e commentati da Gabriele Lingiardi, giornalista e critico cinematografico.

Venerdì 24 Ottobre e Lunedì 27 Ottobre alle 21.00, e Giovedì 30 Ottobre alle 15.00 e 21.00, sarà proiettato The Life of Chuck, anch’esso nella rassegna Cineforum, con commento di Gabriele Lingiardi e le stesse tariffe ridotte.

In prima visione assoluta, Sabato 25 Ottobre alle 17.00 e 21.00, Domenica 26 Ottobre alle 16.00, 18.15 e 21.00, e Martedì 28 Ottobre alle 15.00 e 21.00, verrà presentato La vita va così.

Mercoledì 29 Ottobre alle 21.00, per il ciclo “Vivere la Montagna”, sarà proiettato Il mio cammino (2024, 98 minuti, Australia/Spagna) di Bill Bennett con Chris Haywood e Jennifer Cluff. Il film racconta il viaggio di un uomo australiano di quasi sessant’anni che intraprende gli 800 chilometri del Cammino di Santiago, trasformando il suo percorso in una profonda esperienza interiore.

Venerdì 31 Ottobre e Lunedì 3 Novembre alle 21.00, e Giovedì 6 Novembre alle 15.00 e 21.00, verrà proiettato Tutto quello che resta di te, nuovo appuntamento della rassegna Cineforum, con introduzione e commento di Gabriele Lingiardi e tariffe invariabili. In prima visione assoluta, Sabato 1 Novembre alle 18.15 e 21.00, Domenica 2 Novembre alle 18.15 e 21.00, e Martedì 4 Novembre alle 15.00 e 21.00, tornerà La vita va così, con le stesse modalità e sconti Happy Cinefamily. Sempre nel fine settimana, Sabato 1 e Domenica 2 Novembre alle 16.00, verrà presentato La famiglia Halloween, in prima visione assoluta.

Mercoledì 5 Novembre alle 21.00, per il ciclo “La Grande Arte al Cinema 2024/25”, sarà proiettato La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata, documentario diretto da Simona Risi. Partendo dalla mostra “Arte degenerata” organizzata nel 2025 dal Musée Picasso di Parigi, il film ricostruisce l’esposizione del 1937 allestita dal regime nazista per denigrare l’arte moderna, bollata come “degenerata”. Il documentario indaga il tentativo del nazismo di cancellare artisti come Matisse, Van Gogh, Beckmann, Chagall, Picasso e Modigliani, mostrando come l’attacco all’arte e al pensiero libero sia stato anche un attacco alla democrazia e alla libertà di espressione.