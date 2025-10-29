Di seguito la programmazione settimanale al CineTeatro Cardinal Ferrari di Galbiate.

Mercoledì 29 ottobre alle 21.00, per il ciclo Vivere la montagna, sarà proiettato Il mio cammino (2024, 98 min., Australia/Spagna) di Bill Bennett con Chris Haywood e Jennifer Cluff. Il film racconta il viaggio di un uomo australiano quasi sessantenne che percorre gli 800 chilometri del Cammino di Santiago, trasformando l’esperienza in un percorso interiore che lo segnerà per sempre. Un racconto sincero e toccante, capace di restituire la magia del Cammino a chi l’ha vissuto e di ispirare chi sogna di affrontarlo.

Giovedì 30 ottobre alle 15.00 e 21.00 sarà proiettato The Life of Chuck, per la rassegna Cineforum I Colori del Cinema – 2025-26 (1ª parte). I film del venerdì saranno presentati e commentati dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre alle 21.00, e giovedì 6 novembre alle 15.00 e 21.00, sarà proiettato Tutto quello che resta di te, sempre per la rassegna I Colori del Cinema – 2025-26 (1ª parte), con introduzione e commento di Gabriele Lingiardi.

In prima visione assoluta, sabato 1 novembre alle 16.00, 18.15 e 21.00, domenica 2 novembre alle 16.00, 18.15 e 21.00, e martedì 4 novembre alle 15.00 e 21.00, verrà proiettato La vita va così.

Mercoledì 5 novembre alle 21.00, per il ciclo La grande arte al cinema 2024/25, sarà proiettato La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata, regia di Simona Risi. Il documentario, ispirato alla mostra “Arte degenerata” del Musée Picasso di Parigi (2025), ricostruisce la storica esposizione organizzata dal regime nazista a Monaco nel 1937 per screditare l’arte moderna. L’opera analizza la persecuzione di artisti come Matisse, Van Gogh, Beckmann, Chagall, Picasso e Modigliani e riflette sul ruolo dell’arte come strumento di libertà e resistenza.

Venerdì 7 e lunedì 10 novembre alle 21.00, e giovedì 13 novembre alle 15.00 e 21.00, sarà proiettato La voce di Hind Rajab, nella seconda parte della rassegna I Colori del Cinema – 2025-26, con commento di Gabriele Lingiardi.

Nel weekend, sabato 8 novembre alle 17.00 e domenica 9 novembre alle 16.00, in prima visione assoluta sarà proiettato il film d’animazione La famiglia Halloween.

Sempre in prima visione, sabato 8 novembre alle 18.00 e 21.00, domenica 9 novembre alle 18.00 e 21.00, e martedì 11 novembre alle 15.00 e 21.00, verrà presentato Springsteen: Liberami dal nulla.

Mercoledì 12 novembre alle 21.00 tornerà Il mio cammino, per il ciclo Vivere la montagna.