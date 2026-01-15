Programmazione Settimanale al CineTeatro Cardinal Ferrari di Galbiate

Di seguito la programmazione filmografica al Cine-teatro C. Ferrari di Galbiate.

Ad aprire il calendario, mercoledì 14 gennaio alle 21.00, è il ciclo Vivere la montagna con Il mio cammino, film del 2024 diretto da Bill Bennett Olin. Il racconto segue un uomo australiano prossimo ai sessant’anni che intraprende, quasi senza un motivo preciso, il lungo Cammino di Santiago. Tra fatica fisica, dolore e incontri inattesi lungo il Cammino Francese, il viaggio si trasforma in un’esperienza interiore profonda. Un film capace di restituire la magia del pellegrinaggio e di parlare tanto a chi lo ha già vissuto quanto a chi lo sogna soltanto.

Il giorno successivo, giovedì 15 gennaio, prende il via la terza parte della rassegna cineforum I colori del cinema 2025-26 con Giovani madri, in programma alle 15.00 e alle 21.00. Come per tutti gli appuntamenti del venerdì della rassegna, i film saranno introdotti e commentati dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi, offrendo al pubblico un prezioso momento di approfondimento e confronto.

La rassegna prosegue venerdì 16 gennaio e lunedì 19 gennaio con Gioia mia, altro titolo inserito nel percorso cineforum, che tornerà anche giovedì 22 gennaio negli orari pomeridiani e serali. Ancora una volta il Cine-teatro Ferrari conferma la sua vocazione a essere non solo luogo di proiezione, ma spazio di riflessione e dialogo sul cinema contemporaneo.

Nel fine settimana spazio invece al grande successo popolare: Buen Camino, film campione d’incassi di Checco Zalone, sarà proposto nelle sue ultime proiezioni sabato 17 gennaio alle 21.00 e domenica 18 gennaio nel pomeriggio. Un’occasione per chiudere in allegria il percorso del film più amato dal pubblico dell’ultima stagione.

Grande attenzione è riservata anche alla memoria storica. A partire da martedì 20 gennaio arriva in prima visione Norimberga, con proiezioni speciali che culminano martedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria. Un appuntamento centrale della programmazione, pensato per ricordare, riflettere e mantenere viva la coscienza storica attraverso il linguaggio del cinema. In alcune date pomeridiane l’ingresso sarà promosso a prezzo unico per favorire la massima partecipazione.

Il cineforum prosegue poi con C’era una volta mia madre, in programma tra venerdì 23 e giovedì 29 gennaio, sempre accompagnato dagli interventi critici di Gabriele Lingiardi, confermando la continuità e la qualità del progetto culturale.

Non manca infine l’attenzione ai più giovani e alle famiglie: Zootropolis 2 sarà proposto in prima visione con spettacoli dedicati nel weekend e in alcune proiezioni pomeridiane, offrendo un’occasione di svago intelligente e condiviso.