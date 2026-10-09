Programmazione settimanale al cineteatro “Cardinal Ferrari” di Galbiate

Tra i titoli principali in prima visione spicca la proiezione di Naza, proposta in diversi orari e giornate. Il film è stato programmato mercoledì 7 ottobre con proiezioni alle 17.00 e 21.00, per poi ritornare nel weekend e nei giorni successivi: sabato 10 ottobre alle 17.30, domenica 11 ottobre alle 20.30, oltre alle repliche di martedì 13 ottobre (alle 15.00 e alle 21.00) e mercoledì 14 ottobre alle 21.00. Per quanto riguarda le proiezioni pomeridiane del martedì, rientranti nell’iniziativa “Pomeriggi al Cinema”, il biglietto d’ingresso è unico e ridotto per tutti a 5,00 euro. Negli altri orari standard il costo della prima visione è di 7,00 euro per il biglietto intero e di 5,00 euro per il ridotto riservato ai bambini fino a 13 anni.

Il cartellone delle prime visioni prosegue con altre attese uscite. Sabato 10 ottobre alle 21.00 e domenica 11 ottobre alle 18.00 sarà la volta di Digger. Grande attenzione anche per i più giovani e le famiglie grazie alle proiezioni di Coyote Vs. Acme, in programma domenica 11 ottobre alle 16.00 e sabato 17 ottobre alle 17.00. La programmazione delle prime visioni proseguirà poi con Zustissia, previsto a titolo provvisorio per sabato 17 ottobre alle 21.00, domenica 18 ottobre alle 18.00 e 20.30, e martedì 20 ottobre alle 15.00 e 21.00, seguito mercoledì 21 ottobre alle 21.00 da The Bibi Files.

Punto di forza della stagione resta l’avvio della rassegna Cineforum “I Colori del cinema 2026-27”. Il ciclo proseguirà con il film No Good Men, proiettato venerdì 9 ottobre alle 21.00, lunedì 12 ottobre alle 21.00 e giovedì 15 ottobre alle 15.00 e 21.00. Successivamente sarà la volta di Serpenti, in sala alle 21.00, lunedì 19 ottobre alle 21.00 e giovedì 22 ottobre alle 15.00 e 21.00.

Valore aggiunto delle serate del venerdì sarà la presenza in sala di Gabriele Lingiardi, giornalista e critico cinematografico, che introdurrà e commenterà le opere insieme al pubblico. Per gli appuntamenti del cineforum il prezzo d’ingresso singolo è fissato a 6,00 euro (ridotto a 5,00 euro per la proiezione del giovedì pomeriggio alle ore 15.00). È inoltre prevista una tariffa agevolata di 5,00 euro riservata agli iscritti alle realtà locali partner: AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate e Gruppo Alpini Monte Barro. Tutte le proiezioni si terranno in formato 2D. Per consultare la scheda dettagliata dei film, aggiornamenti e schede informative è possibile visitare il sito web ufficiale www.cferrari.it.