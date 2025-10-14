Programmazione settimanale al Cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate

Di seguito la programmazione della settimana del Cineteatro “C. Ferrari” di Galbiate.

Mercoledì 15 ottobre alle 21.00, Lunedì 20 ottobre alle 21.00, Giovedì 23 ottobre alle 15.00 e alle 21.00 verrà proiettato il film Elisa per la rassegna Cineforum “I Colori del Cinema – 2025-26” . Mercoledì il film sarà presentato e commentato da Gabriele Lingiardi, giornalista e critico cinematografico.

Giovedì 16 ottobre alle 15.00 e alle 21.00 sarà proiettato L’Ultimo Turno nella stessa rassegna, con la presentazione e il commento di Gabriele Lingiardi.

Venerdì 17 ottobre alle 21.00 andrà in scena Ogni Dé El G’ha El So Sant e Ogni Sant El G’ha El So Dè, spettacolo di canti popolari del gruppo “La Campagnola”, con ingresso libero.

Sabato 18 ottobre alle 21.00 e Domenica 19 ottobre alle 16.15 e alle 21.00 sarà proiettato in prima visione assoluta Tre Ciotole.

Sempre Sabato 18 ottobre alle 17.00, Domenica 19 ottobre alle 18.30 e Martedì 21 ottobre alle 15.00 e alle 21.00 verrà proiettato L’Attachement – La Tenerezza.

Mercoledì 22 ottobre alle 21.00 si terrà la proiezione Un Uomo, Un Missionario – Gli Amici Raccontano Padre Gianni Corti, con ingresso libero.

Venerdì 24 ottobre e Lunedì 27 ottobre alle 21.00, e Giovedì 30 ottobre alle 15.00 e alle 21.00, sarà proiettato The Life of Chuck per la rassegna Cineforum “I Colori del Cinema – 2025-26”, con commento di Gabriele Lingiardi.

Sabato 25 ottobre alle 17.00 e alle 21.00, Domenica 26 ottobre alle 16.00, 18.15 e 21.00, e Martedì 28 ottobre alle 15.00 e alle 21.00 verrà presentato in prima visione assoluta La Vita Va Così.

Mercoledì 29 ottobre alle 21.00, per il ciclo Vivere la Montagna, sarà proiettato Il Mio Cammino (2024, 98 min, Australia/Spagna) di Bill Bennett con Chris Haywood e Jennifer Cluff. Il film racconta la storia di un uomo australiano quasi sessantenne che percorre gli 800 chilometri del Cammino di Santiago, un viaggio fisico e interiore che lo segnerà profondamente.