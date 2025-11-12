Di seguito la programmazione settimanale al CineTeatro Cardinal Ferrari.

Martedì 11 Novembre alle 15.00 e alle 21.00 e Mercoledì 12 novembre alle 21.00 sarà proiettato Il mio cammino (2024, 98 min., Australia/Spagna) – Regia di Bill Bennett, con Chris Haywood e Jennifer Cluff.

Un uomo australiano di quasi sessant’anni intraprende gli ottocento chilometri del Cammino di Santiago senza un motivo preciso. Lungo il Cammino Francese, tra fatica, dolore e incontri inattesi, si apre a un viaggio interiore che lo segnerà per sempre. “Il mio cammino” è un racconto sincero e toccante, capace di restituire ai pellegrini la magia del percorso e di incantare chi sogna di viverlo.

Mercoledì 26 novembre alle 21.00 sarà possibile vedere Sophie Lavaud: L’ultima cima (2024, 86 min., Francia) – Regia di François Damilano, con Sophie Lavaud.

Sezione Alp&Ism del 73° Trento Film Festival.

Sono quattordici le cime di 8.000 metri, i giganti dell’Himalaya, dove l’aria è così rarefatta che nessun essere umano può sopravvivere a lungo. Dopo aver scalato tredici delle montagne più alte della Terra, Sophie Lavaud è a una sola vetta dal “grande slam” himalayano. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo? Il film ci immerge nel mondo dell’alpinismo d’alta quota, dove gli scalatori camminano in equilibrio tra audacia e istinto di sopravvivenza.