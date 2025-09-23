Programmazione settimanale cinema Palladium

Di seguito la programmazione della settimana da Lunedì 22 a Domenica 28 Settembre al Cinema Palladium di Lecco.

Si inizia con la rassegna I giovedì del Palladium, nel cui ambito sarà proiettatoil film. Il film è un’opera italiana del registache narra una delicata storia ambientata nella città di Treviso. Melissa e Sabrina, inseparabile amiche sin dall’infanzia, vivono quasi contemporaneamente la loro gravidanza insieme ai compagni Giorgio e Alessandro. Nascono Samuele e Michele che, a causa di un tragico evento, devono essere cresciuti dai loro padri, proprio come fratelli.

Di Caprio è Bob Ferguson che in passato è stato un attivista in un gruppo chiamato French 75 e che si è ritirato dalla lotta politica da diversi anni, insieme alla compagna afro americana Perfidia dalla quale ha avuto una figlia.

Sean Penn interpreta un generale suprematista, suo vecchio nemico, che intende sgominare a distanza di anni il gruppo e poichè nei suoi principi c’è il rifiuto dei legami interrazziali, Di Caprio si vede costretto a tornare in scena a difesa della figlia Willa, esperta in arti marziali.

Con una vecchia vestaglia che lo fa assomigliare al grande Lebowski, dopo sedici anni torna in pista con i vecchi amici.

Tratto da un romanzo post moderno di Thomas Pynchon e girato in VISTAVISION non mancherà di sorprendere e divertire il pubblico.

