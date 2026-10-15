Proiezione del docufilm “I Once Dreamed About This Boat”

Andare oltre le contrapposizioni e rimettere al centro le persone, le loro storie e la dignità della vita umana. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalle ACLI di Lecco, in collaborazione con il progetto alCUBO, che venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 porterà all’Auditorium del Centro Civico Sandro Pertini di Lecco il docufilm I Once Dreamed About This Boat, realizzato da Factanza Media insieme a SOS MEDITERRANEE.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio promosso dalle ACLI, in sinergia con i Giovani delle ACLI, per accompagnare e diffondere il documentario in diverse città, facendo di ogni proiezione un’occasione di informazione, sensibilizzazione e confronto nelle comunità locali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani, agli studenti, alle associazioni e ai cittadini, con l’obiettivo di favorire una riflessione condivisa sul fenomeno migratorio e sulle responsabilità individuali e collettive. Il documentario accompagna gli spettatori a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria impegnata nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Attraverso le voci dell’equipaggio, dei soccorritori e delle persone sopravvissute alla traversata, il film racconta che cosa significhi oggi salvare vite umane in mare e quali siano le condizioni politiche, normative e umane nelle quali si svolgono le operazioni di soccorso.

Un racconto che va oltre la retorica dell’emergenza e le semplificazioni sul tema delle migrazioni, restituendo complessità, umanità e dignità alle storie delle persone coinvolte. La proiezione vuole così offrire al pubblico strumenti per comprendere una realtà spesso raccontata attraverso contrapposizioni ideologiche, riportando al centro le esperienze delle persone e il valore della vita umana. Per le ACLI, l’iniziativa si inserisce in un impegno culturale e sociale volto a promuovere la centralità della persona e a stimolare il confronto sui temi che attraversano la società contemporanea. Il Mediterraneo viene così raccontato non soltanto come una frontiera, ma anche come uno spazio di incontro, relazione e responsabilità. Al termine della proiezione, il pubblico potrà partecipare a un momento di confronto con Anna Pozzi, giornalista, e Yusuphe Djatta, migrante gambiano. Due voci e prospettive differenti che contribuiranno ad approfondire le molteplici dimensioni del fenomeno migratorio: da una parte lo sguardo giornalistico, dall’altra l’esperienza diretta di chi ha vissuto un percorso di migrazione. Il dibattito sarà un’occasione per approfondire i temi emersi dal documentario, ascoltare esperienze e punti di vista differenti e interrogarsi sulle responsabilità che riguardano anche le nostre comunità. L’obiettivo è creare uno spazio di ascolto e dialogo nel quale il racconto del film possa diventare il punto di partenza per una riflessione più ampia sul Mediterraneo, sul soccorso in mare e sulle politiche migratorie.