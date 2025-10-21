Proiezione del docufilm “La Grigna del Butch”

Dopo l’incontro con Paolo Paci, prosegue la rassegna “Cultura ad alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco”, promossa dalla Biblioteca Civica, dall’Assessorato allo Sport e alla Cultura e dalla Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera, in collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino.

Mercoledì 29 Ottobre alle 21.00, presso la Sala Auditorium dello Spazio FBF (Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera), sarà proiettato il docufilm La Grigna del Butch, dedicato alla figura di Marco Anghileri, alpinista lecchese (la cui famiglia è legata a Valmadrera) di straordinaria umanità e talento, scomparso tragicamente nel 2014 sul Monte Bianco. Interverrà alla serata Pietro Corti, curatore della videoproiezione e autore della premessa storica. L’ingresso è libero.

Realizzato per la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino da Skyway Monte Bianco con la regia di Giovanni “Giò” Zaccariello, il film racconta l’avventura, il carattere e la passione di un uomo che ha segnato la storia dell’alpinismo lecchese e italiano. Attraverso immagini spettacolari, testimonianze di amici e compagni di cordata, e la voce del giornalista Marco Albino Ferrari, il docufilm ripercorre il legame profondo tra Anghileri e la Grigna, la sua montagna del cuore: teatro di prime solitarie, di allenamenti estremi e di momenti di pura libertà.

“La Grigna del Butch” contiene anche una premessa storica, curata da Pietro Corti, che è anche il curatore dell’intera opera. Include inoltre alcune interviste a Marco recuperate nelle teche Rai, i filmati estrapolati dal film “Grigna 2177” e testimonianze inedite raccolte da coloro che lo avevano accompagnato in queste avventure.