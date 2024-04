Proiezione del film 16 millimetri alla rivoluzione

Giovanni Piperno, in prossimità delle elezioni per il Parlamento europeo, propone una riflessione su cosa ha significato essere comunisti in Italia prima e dopo il 12 novembre 1989 quando Achille Occhetto invitò il PCI ad aprirsi ad un profondo rinnovamento.

Progettato nel 2021 dall’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico per festeggiare i 100 anni del partito di Gramsci, ma fatto slittare dai pubblici finanziamenti, «un’indagine sull’eredità del PCI e un atto d’amore per il cinema militante», costruito sull’asse portante di una lunga intervista alla sempre acuta, eretica, irriducibile Luciana Castellina. Un esempio di «cinema di tanti per tanti», direbbe Zavattini, e di cinema politico perché «dare la parola, anche solo volgendo lo sguardo a chi sta ai margini, è politico».

Ingresso singolo: 5€

Iniziativa inserita nella rassegna “Di sana pianta”, organizzata da Circolo Arci Spazio Condiviso, Collettivo Venerdì Sera Sono (al)Libero, Associazione Risuono, Circolo Arci Dinamo Culturale, Qui Lecco Libera, ANPi Valle San Martino, Torrefazione autogestita “la Libertaria”