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Proiezione del film “Cattiva strada”

Prosegue Prima Corrente, il festival cinematografico promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con il Comune di Bellano, dedicato ai registi esordienti e ai loro primi lungometraggi.

Mercoledì 11 novembre, alle 20.45, il Cinema di Bellano ospiterà la proiezione di Cattiva strada, opera prima scritta e diretta da Davide Angiuli, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico e dialogare sul film.

Presentato in concorso nella sezione Per il cinema italiano del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, Cattiva strada racconta una storia di formazione ambientata nella periferia di Bari, dove il confine tra necessità e scelta, appartenenza e libertà individuale si fa sempre più sottile. Protagonista è Donato, diciottenne che si prende cura della nonna malata di Alzheimer e, per sostenerne le cure, finisce coinvolto in una rapina da Agust, un criminale di origine albanese. Spinto dalla necessità, si avvicina a un mondo segnato dalla violenza, finché l’incontro con Erina, sorella minore di Agust, gli apre la possibilità di immaginare un futuro diverso.

Interpretato da Malich Cissè, Giulio Beranek, Lucia Zotti ed Ema Andrea, il film racconta il passaggio all’età adulta di un giovane diviso tra responsabilità familiari e un contesto che sembra non lasciare alternative.

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