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Proiezione del film “Dio ride”

Al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco arriva, da Giovedì 29 Ottobre a Domenica 1 Novembre, la gioia della fede con Dio ride di Giovanni Veronesi. Il film ha chiuso fuori concorso l’83esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due straordinari interpreti come Pierfrancesco Favino (frate Leopoldo) e Silvio Orlando (il cardinale Maculani) sono al centro di una produzione che racconta la vicenda di un umile frate cappuccino, fra Leopoldo di Casamacchia e il valore dell’essere testimoni credibili della fede, attraverso le qualità umane e cristiane, come portatori della gioia di essere di credenti, in una Chiesa che guarda allo spirito più profondo del Vangelo e della sua buona novella.

Fra Leopoldo non è mai esistito, ma ben racconta la storia di tutti quei religiosi che subirono il giudizio di non canonicità ed eresia per la loro predicazione. Siamo infatti nel Seicento e un uomo parla di Dio come nessuno aveva mai fatto prima: è Frate Leopoldo. Mentre la Chiesa predica in latino, lui racconta il Vangelo con gioia contagiosa, portando a chi lo ascolta sollievo e speranza. Fra Leopoldo parla di un Dio vicino agli uomini, capace anche di ridere insieme a loro.

Così il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone che iniziano a seguirlo ovunque, mentre le chiese si svuotano. Quel clamore arriva fino a Roma e il Papa decide di affidare il caso al cardinale Maculani, il più autorevole inquisitore del tempo. Ne nasce un processo che si trasforma in un confronto inatteso, destinato a mettere in discussione convinzioni che sembravano incrollabili. Mentre il destino di Leopoldo sembra ormai segnato, quello di Maculani e di chi come lui è stato colto dal dubbio prendono direzioni inattese, perché si può mettere a tacere un uomo, ma non cancellare ciò che le sue parole hanno acceso nel cuore degli altri.

La scelta di proiettare il film si inserisce nella vocazione della sala cinematografica, che vuole essere spazio culturale che intende testimoniare la fede e capace di dialogare con le domande più profonde dell’esistenza. In questa prospettiva, il cinema è strumento prezioso anche per la comunità cristiana, che si interroga attraverso le immagini e le storie del grande schermo.

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