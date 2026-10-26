Proiezione del film “Se domani non torno” a Lecco

A partire da venerdì 6 novembre, in prima visione, il Cinema Palladium di Lecco proietterà il film Se domani non torno ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e alla dolorosa vicenda della figlia uccisa dal fidanzato.

Giulia è scomparsa l’11 novembre di tre anni fa ed era andata ad acquistare, insieme dall’ex fidanzato, un vestito per la sua laurea.

Per qualche giorno si era nutrita la speranza di trovarla viva, fino al tragico epilogo.

Il film è diretto da Paola Randi e vede Filippo Timi nel ruolo del padre Gino e la giovane Sabrina Martina in quello di Giulia.

La sala si è resa disponibile ad ospitare, oltre alla consueta programmazione serale, anche delle matinées per Istituti scolastici, laddove il film potrebbe essere inserito in programmi educativi contro la violenza di genere, come è accaduto tempo fa in occasione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa ed eventi contro il bullismo.