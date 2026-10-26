Proiezione del film “Se domani non torno” a Lecco
A partire da venerdì 6 novembre, in prima visione, il Cinema Palladium di Lecco proietterà il film Se domani non torno ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e alla dolorosa vicenda della figlia uccisa dal fidanzato.
Giulia è scomparsa l’11 novembre di tre anni fa ed era andata ad acquistare, insieme dall’ex fidanzato, un vestito per la sua laurea.
Per qualche giorno si era nutrita la speranza di trovarla viva, fino al tragico epilogo.
Il film è diretto da Paola Randi e vede Filippo Timi nel ruolo del padre Gino e la giovane Sabrina Martina in quello di Giulia.
La sala si è resa disponibile ad ospitare, oltre alla consueta programmazione serale, anche delle matinées per Istituti scolastici, laddove il film potrebbe essere inserito in programmi educativi contro la violenza di genere, come è accaduto tempo fa in occasione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa ed eventi contro il bullismo.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
30 Mag 2026 - 01 Nov 2026
Mostra “Vette incantate “
Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Lecco
Lecco
26 Ottobre 2026
14°C
nubi sparse
Previsioni orarie
13:00
14°/16°°C 0 mm 0% 3 mph 67% 1021 mb 0 mm/h
16:00
15°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 65% 1021 mb 0 mm/h
19:00
14°/14°°C 0 mm 0% 1 mph 79% 1022 mb 0 mm/h
22:00
13°/13°°C 0 mm 0% 0 mph 80% 1023 mb 0 mm/h
01:00
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 85% 1022 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..