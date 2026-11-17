Mercoledì 18 novembre, alle 21.00, si terrà presso il Cinema Nuovo Aquilone di Lecco una serata dedicata al racconto della montagna e delle donne che la vivono con straordinaria dedizione. Sarà infatti proiettato il docufilm Straordinarie, girato da Giorgia Lazzarini. Il documentario parla di sei donne che hanno scelto di intraprendere un percorso di vita significativo. Sono rifugiste, donne straordinarie che in un ambiente dove le premesse non sono sempre favorevoli, cercano il loro posto nel mondo, trovando forza e determinazione. Con il loro impegno e la loro dedizione diventano le custodi di luoghi meravigliosi, dimostrando la forza e il coraggio delle donne in un ruolo tradizionalmente associato agli uomini. Il film restituisce il senso profondo del loro lavoro, fatto di accoglienza, cura del territorio, resilienza e passione per la montagna.

Tra le protagoniste emerge la figura di Anna Bortoletto, che gestisce il Rifugio Grassi di proprietà della Società Escursionisti Lecchesi. La serata vedrà in sala la sua presenza, quella della regista del film, Giorgia Lazzarini e del direttore della fotografia.

Ingresso 5 euro al botteghino. 5 euro più un euro online.