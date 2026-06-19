proiezione di “Cutro, 94 and more”

Venerdì 19 Giugno a Lecco, presso Teatro Invito, sarà proiettato alle 21.00 il docufilm Cutro, 94 and more.

Il documentario, scritto da Vincenzo Montalcini, Bruno Palermo, Francesco Pupa e Angelo Resta, affronta temi legati alla tragedia umana delle migrazioni.

All’interno delle iniziative della Giornata del rifugiato a Lecco, Renzo e Lucio propone in collaborazione con altre associazioni, questo documentario per riflettere sulle tragedie delle persone migranti, su come il governo attuale si pone di fronte a questa realtà, su come la società discute di questo tema che ormai viene usato solo come propaganda.

Un documentario crudo che ricorda il senso e il valore di ogni persona e l’importanza del rispetto di ogni dignità.

Sarà presente il regista Angelo Resta.

Il documentario “Cutro, 94… and more” di Angelo Resta ricostruisce una delle più gravi tragedie migratorie della storia recente italiana, avvenuta il 26 febbraio 2023 quando il caicco “Summer Love” si infrange in una secca a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, naufragando. 94 persone, di cui 35 bambini, persero la vita.

Un racconto rigoroso che restituisce contesto, responsabilità e memoria collettiva attraverso le testimonianze dirette dei primi giornalisti giunti sul luogo e i racconti di chi c’era e ne porta ancora le lacerazioni dell’anima. 94 vite spezzate non sono solo un numero. Tra loro, bambini come KR46M0, poi identificato come Hasib, morto insieme alla sua famiglia.

Il film restituisce dignità ai nomi, ai volti, alle storie spezzate, documentando anche la risposta della comunità crotonese e calabrese, profondamente segnata dall’accaduto. “Cutro, 94… and more” è un’opera di riflessione civile sul confine tra umanità e disumanità, sulla responsabilità collettiva e sul dovere della memoria, evitando che il carico emotivo possa offuscare la precisione degli eventi e opponendosi a una narrazione, che a partire dall’uso delle parole e dal trasformare i nomi propri in sigle alfanumeriche, tenta di disumanizzare e piegare a un’ideologia becera e di convenienza.