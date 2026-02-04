Proiezione di “Disunited Nations” e incontro in streaming con Francesca Albanese e Cecilia Strada

Mercoledì 11 febbraio alle 21.00 lo Spazio Teatro Invito di Lecco ospiterà la proiezione di Disunited nations, di Christophe Cotteret, Francia, Belgio, 2025, 80′. A seguire diretta streaming con Francesca Albanese e Cecilia Strada. Il prezzo di ingresso è di 7 euro e il ricavato della serata sosterrà il progetto Tenda scuola a Nouseirat.

Nel marzo 2024, Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, ha denunciato un genocidio a Gaza. Seguendo i suoi passi tra missioni, incontri istituzionali e pressioni politiche, questo documentario ci porta nel cuore della crisi delle Nazioni Unite, messa di fronte alla propria incapacità di impedire il massacro dei civili. Attraverso interviste, materiali d’archivio e il dietro le quinte del lavoro diplomatico, il film racconta il difficile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere, mostrando come l’ONU e la comunità globale appaiano sempre più divise di fronte al conflitto. Le Nazioni Unite nacquero nel periodo in cui, nel 1947, venne deciso il Piano di Partizione della Palestina. Oggi la questione palestinese è la prova decisiva: l’Organizzazione saprà reggere, o ne uscirà irreversibilmente indebolita?