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Proiezione docufilm “Ashes of Moria”

Si terrà Giovedì 24 aprile alle 20.45 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera la proiezione del docufilm Ashes of Moria, del regista Davide Marchesi, prodotto da Colorefilm e distribuito da Altreconomia.

Il film racconta la drammatica situazione dei migranti sull’isola di Lesbo, costretti a vivere per mesi in condizioni di forte precarietà e in un contesto segnato da violenze e incertezza.

Alla proiezione sarà presente il regista Davide Marchesi, che al termine del film dialogherà con il pubblico in un momento di confronto e approfondimento.

 

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