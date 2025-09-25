Proiezione film “La voce di Hind Rajab”

Arriva in prima visione al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco il film La voce di Hind Rajab, vincitore del Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia, un film che mette al centro la registrazione della voce di Hind Rajab, bambina di 6 anni unica sopravvissuta della sua famiglia dopo un attacco delle forze dell’Idf nella striscia di Gaza che la Mezzaluna Rossa palestinese riesce a contattare telefonicamente.

Il film sarà proiettato al Nuovo Aquilone giovedì 25 alle 21:00, sabato 27 alle 20:00 e alle 21:45 e domenica 28 settembre alle 15:30 e alle 17:30.

Una prima visione di grande attualità come spiega mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco: “Quanto sta accadendo attorno a noi ci interpella, non possiamo restarne indifferenti. Quanto avviene a Gaza scuote le nostre coscienze, e deve scuoterle forte; ci inquieta e deve inquietarci profondamente. Non si può giudicare o schierarsi da una parte o dall’altra per sentito dire o per partito preso. Ogni mezzo che ci aiuta a conoscere di più è perciò prezioso. Il film di Kaouther Ben Hania, The voice of Hind Rajab, ci consegna la voce di una bambina di sei anni colpita dalle forze dell’Idf mentre viaggiava in macchina con la sua famiglia. È ancora viva e parla al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa. Da una parte c’è la voce di una bambina e dall’altra c’è l’impotenza dei soccorritori.