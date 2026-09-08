Proiezione film “Lucio Fontana – The final cut”

Sarà dedicata a Lucio Fontana, uno dei grandi innovatori dell’arte del Novecento, la serata in programma venerdì 11 settembre al Cinema di Bellano. Alle 21.00, con ingresso gratuito, sarà proiettato il documentario Lucio Fontana. The Final Cut, diretto da Andrea Bettinetti, prodotto da Good Day Films e Nexo Studios e con la voce narrante di Miriam Leone.

La proiezione si inserisce nel programma della mostra DEVOTA. Arte e sacro, Territorio e comunità a cura di Chiara Gatti, prorogata fino al 1° novembre, che ospita negli spazi di San Nicolao Arte Contemporanea l’opera Concetto spaziale, Natura (1967) di Lucio Fontana, concesso in prestito dalla Fondazione LucioFontana di Milano.

La presenza dell’opera di Fontana rappresenta il punto di avvio del percorso espositivo di DEVOTA.

Il suo celebre “concetto spaziale” presenta la simbologia ancestrale dell’uovo, spesso connesso al culto mariano e al ciclo della vita, ma assunto anche come icona rituale. La dimensione sacra dell’oro, sin dai tempi arcaici veicolo di ascensione e trapasso, trova nell’antica chiesa di San Nicolao una particolare forza evocativa, entrando in dialogo con gli affreschi trecenteschi superstiti e, in particolare, con il Cristo Pantocratore in mandorla coronata d’oro raffigurato sull’arco centrale.

Ispirata all’iconografia dell’ex voto, intesa nella sua accezione più ampia di offerta votiva e di gesto rivolto all’invisibile, la mostra DEVOTA costruisce un percorso di condivisione e di esperienze artistiche in luoghi lontani dalle rotte espositive tradizionali. Un itinerario – che prosegue al Museo Giancarlo Vitali, nelle chiese di Santa Marta, dei Santi Nazaro e Celso, di San Rocco, di Sant’Andrea e al Santuario della Madonna delle Lacrime di Lezzeno – nel quale arte, territorio, comunità e spiritualità si incontrano, partendo proprio dall’icona d’oro di Fontana.

Prima del film, i nuovi quaderni BAC Bellano Arte Cultura

La serata prenderà il via alle 20.30 con la presentazione dei nuovi quaderni della collana BAC Bellano Arte Cultura, realizzati da Pro Loco Bellano e editi da Cinquesensi, dedicati a due importanti capitoli del percorso culturale intrapreso dal Comune di Bellano: Danilo Vitali | La donazione” e “San Nicolao Arte Contemporanea | La collezione.

La pubblicazione dedicata a Danilo Vitali racconta la straordinaria donazione con cui l’artista ha scelto di affidare al Comune di Bellano la propria collezione, trasformando il suo lavoro in un patrimonio condiviso dalla comunità.

Danilo Vitali, artista profondamente legato a Bellano e già riconosciuto come cittadino benemerito, ha dedicato una vita alla lavorazione del rame, trasformando una tecnica antica in un linguaggio artistico personale e immediatamente riconoscibile. Nei suoi lavori ritornano il lago, la natura, il movimento dell’acqua, i pesci, gli alberi, gli animali e un immaginario sospeso tra realtà e sogno.