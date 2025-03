Quest’anno, per la Festa internazionale della Donna, il Circolo Culturale Angelo Tenchio approda a Oggiono, con una Mostra fotografica di donne, per le donne, realizzata da donne: “PROSPETTIVE al FEMMINILE”. La Mostra si terrà presso lo Spazio Ladico, con il patrocinio del Comune di Oggiono, in collaborazione con l’Associazione commercianti oggionese, rimarrà aperta dall’ 8 al 16 Marzo e sarà visitabile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. L’Inaugurazione si terrà sabato 8 marzo alle ore 10.00.

Al progetto artistico partecipano cinque fotografe: Agnese Denti, Emanuela Venneri, Renata Molteni, Roberta Gambarini, Serena Compagnoni.