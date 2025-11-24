Venerdì 28 Novembre alle 20.45, presso la Casa sul Pozzo a Lecco, si terrà l’incontro Purús, Amazzonia: la vita minore. Comunità ignorate che cercano di sopravvivere.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione di Solidarietà Internazionale Rete Radié Resch-gruppo di Lecco in collaborazione con la Comunità di via Gaggio, avrà come protagonista la dottoressa Antonia (Tony) López Gonzáles, medico specializzato in malattie tropicali che da oltre trent’anni anni opera su una barca-ospedale lungo il Rio Purús e nei villaggi delle Comunità indigene rurali del Purús, un’area remota nel Sud dell’Amazzonia brasiliana.

Tony Lopez parlerà dei pesanti effetti che i cambiamenti ambientali, in primis la deforestazione e l’inquinamento idrico, e i cambiamenti climatici – prolungati periodi di estrema siccità e periodi di piogge torrenziali – hanno sulla già difficile vita delle Comunità rurali che vivono in questa regione, in condizioni di relativo isolamento. Comunità ignorate che si trovano a fronteggiare nuovi problemi di insicurezza alimentare e incremento di malattie. Una situazione poco conosciuta, trascurata dal circuito dei media.

Nel corso della serata Tony Lopez illustrerà anche il progetto socio-sanitario delle “Scuole di Salute-Scuole di Vita” che condivide con le Comunità indigene per agire sulla prevenzione sanitaria e creare spazi di apprendimento per affrontare i cambiamenti.