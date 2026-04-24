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Quarta edizione di “Defilé in Rosa”

Sabato 9 Maggio, al PalaBachelet di Oggiono, si terrà la quarta edizione del Defilé in Rosa, promosso da Agatha in Cammino ODV. Per la prima volta l’evento approda a Oggiono, portando sul territorio una serata intensa, autentica e capace di lasciare il segno.

Protagoniste saranno donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico: saliranno in passerella per raccontare, con eleganza e coraggio, la propria storia. Non è solo una sfilata, ma un momento di rinascita, consapevolezza e riscoperta di sé.

Il Defilé in Rosa nasce per accompagnare le donne in un percorso di riconnessione con il proprio corpo e la propria immagine, aiutandole a guardarsi con occhi nuovi e a ritrovare armonia e fiducia. È un’esperienza profonda, che va oltre l’estetica e diventa uno spazio in cui ogni donna può sentirsi vista, valorizzata e libera di esprimersi.

La serata prenderà il via alle 19.00 con l’apertura di una piccola area ristoro e servizio bar, pensata come momento di incontro e convivialità. Sarà possibile cenare o gustare un drink grazie alla presenza di proposte street food, con attenzione anche a diverse esigenze alimentari, incluse opzioni vegetariane, vegane e senza glutine. Alle 21.00 si entrerà nel vivo dell’evento con il defilé, presentato dalla personal shopper Chiara Sironi, seguito dall’estrazione della lotteria.

Il percorso che porta alla passerella è parte integrante del progetto: le partecipanti vengono accompagnate in un cammino fatto di ascolto, cura e valorizzazione. Non si tratta semplicemente di una preparazione estetica, ma di un’esperienza che restituisce sicurezza, consapevolezza e una nuova relazione con la propria immagine.

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