“QuasInedito”, la mostra dedicata a Sergio Zavoli

E’ in programma presso la sede di Confcommercio di Lecco da Sabato 13 Settembre a Venerdì 3 Ottobre la mostra QuasInedito dedicata a Sergio Zavoli e inserita nell’ambito dell’edizione 2025 di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco e giunta quest’anno alla sedicesima edizione.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura delle sede di Confcommercio Lecco: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalla 14 alle 16.30. E’ prevista una apertura straordinaria sabato 20.00 settembre alle ore 15.00 alle ore 17.00.

L’inaugurazione è prevista sabato 13 settembre alle ore 10.30. A seguire, con inizio alle ore 11, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco, si terrà un convegno dal titolo “Dal giornalismo di ieri ai giornalismi di oggi: l’esempio di Sergio Zavoli. Come è cambiato il “mestiere più bello del mondo”. A confrontarsi sul controllo delle fonti, sulla ricerca della verità e sulle “regole fondative” di chi fa informazione saranno Lucia Codurelli, presidente del Fondo Zanetti e già parlamentare, e Vittorio Colombo, caporedattore del quotidiano La Provincia di Como. A moderare il confronto sarà Valentina Zavoli.

A cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 4 agosto 2020 a 97 anni, una mostra fotografica ospitata presso la sede di Confcommercio Lecco andrà a documentare momenti di vita privata e pubblica, per larga parte inediti, del grande giornalista Sergio Zavoli, grazie a materiali tratti dal suo archivio privato scelti dalla figlia Valentina.