Comune di Lecco
giovedì, Novembre 20, 2025
Quello che gli uomini dicono – contrastare la violenza di genere trasformando la cultura che la produce

Martedì 25 novembre alle 21.00 si terrà presso Spazio Aperto a Osnago l’incontro Quello che gli uomini dicono – contrastare la violenza di genere trasformando la cultura che la produce in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro, condotto da Ermanno Porro di Maschile Plurale e da Progetto Osnago in collaborazione con Comune di Osnago, è aperto a tutte e tutti, ma caldamente consigliato agli uomini.

