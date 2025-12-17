RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
mercoledì, Dicembre 17, 2025
Quintetto Spirabilia: “Donne all’opera, so anche io la virtù magica”

Il Quintetto Spirabilia organizza per Sabato 20 Dicembre alle 21.00, presso l’Auditorium M. Ghisla di Colico, il concerto Donne all’opera, so anche io la virtù magica. Ad accompagnare la musica del quintetto sarà la voce del soprano Anna Delfino.

