Quintetto Spirabilia: “Donne all’opera, so anche io la virtù magica”
Il Quintetto Spirabilia organizza per Sabato 20 Dicembre alle 21.00, presso l’Auditorium M. Ghisla di Colico, il concerto Donne all’opera, so anche io la virtù magica. Ad accompagnare la musica del quintetto sarà la voce del soprano Anna Delfino.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
