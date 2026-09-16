Raccontami la montagna: Andrea Membretti presenta “Diventare Montanari”

Prosegue la terza edizione di Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne, la rassegna letteraria promossa dalla Città di Valmadrera – Biblioteca Comunale, dalla Libreria Volante di Lecco, dal CAI Valmadrera, dalla SEV, dall’OSA e dalla Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona, e con il contributo della BCC Valle del Lambro.

Il quarto appuntamento è in programma domenica 27 settembre alle 17.00 presso la Cascina Don Guanella (Piazza Rosè 3, Valmadrera), luogo che negli anni si è affermato come uno degli spazi più significativi della rassegna per la sua capacità di coniugare natura, agricoltura sociale e accoglienza. Alle 16.30 sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata alla Cascina e alle sue attività, proseguendo il percorso di valorizzazione avviato anche nell’edizione precedente della Rassegna.

Ospite dell’incontro sarà Andrea Membretti, sociologo e autore di Diventare montanari (People), che dialogherà con Virginio Brivio. Il volume indaga il nuovo fenomeno di popolamento delle terre alte: se nel Novecento le valli si svuotavano verso la pianura industriale, oggi Alpi e Appennini stanno vivendo un movimento opposto, con persone e famiglie che scelgono la montagna come luogo di vita, lavoro e identità. Il libro si apre con un’indagine a Crans-Montana, uno dei resort più prestigiosi delle Alpi, per comprendere come nascono e si trasformano i nuovi insediamenti in quota.

Andrea Membretti insegna Sociologia del Territorio all’Università di Pavia e all’Università di Milano-Bicocca. Le sue ricerche recenti si concentrano sulla mobilità interna e internazionale verso la montagna, sui cambiamenti climatici e sulla trasformazione dei modelli urbani, offrendo una prospettiva scientifica e attuale sul futuro delle terre alte.

L’incontro sarà seguito da un aperitivo, in collaborazione con la Cascina Don Guanella – Cooperativa Sociale, confermando la volontà della rassegna di creare momenti di comunità e condivisione nei luoghi che raccontano l’identità del territorio.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.