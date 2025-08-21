Raccontami la Montagna – Libri tra Lago e Montagna

Cinque scrittori, un orizzonte fatto di cime e rifugi, l’unione di associazioni, enti e appassionati: torna, per la sua seconda edizione, Raccontami la montagna, il festival ideato per intrecciare la narrativa contemporanea con i paesaggi e i valori delle alture lecchesi. La rassegna, promossa dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante, si svolgerà “in quota”, da luglio a ottobre 2025, proponendo storie, incontri e riflessioni.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di valorizzare l’identità montana del territorio, intesa non solo come bellezza paesaggistica, ma come luogo vivo di relazioni, memoria, resistenza e futuro. Un progetto culturale che parla alla testa e al cuore, nato da un lavoro di squadra che ha visto collaborare realtà radicate, come CAI Valmadrera, SEV, OSA e Cascina don Guanella, sotto il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.

I prossimi appuntamenti si terranno:

Domenica 24 agosto alle ore 17.30 presso il Rifugio SEV – Pianezzo e vedrà protagonista Sergio Peter con il suo romanzo “Altavia”, edito da Il Saggiatore; a dialogare con l’autore sarà, come di consueto, Sofia Bolognini. Seguirà un aperitivo per continuare la conversazione in un clima conviviale.

Sabato 6 settembre, ore 17:00, presso San Tomaso: Franco Faggiani con “Il maestro itinerante” e “Verso la libertà con un bagaglio leggero”, con Serena Casini. Seguirà concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Domenica 28 settembre, ore 11:00, presso la Cascina don Guanella: Davide Codazzi, autore di “La mia vita in alpeggio” (Mondadori), dialoga con Virginio Brivio.

Sabato 18 ottobre, ore 16:30, presso il Rifugio SEV: Michele Sasso con “Montagne immaginarie” (Edizioni Ambiente), presentato da Pietro Corti.