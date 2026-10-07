Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne: Andrea Cassini presenta il libro “Sulla via dell’orso”

Prosegue con un tema di grande attualità la terza edizione di Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne, la rassegna culturale promossa dal Comune di Valmadrera e dalla Libreria Volante, in collaborazione con il CAI Valmadrera, la SEV Valmadrera, l’OSA Valmadrera e la Cooperativa Sociale Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.

Il sesto appuntamento è in programma Sabato 17 Ottobre a Pianezzo, alle 17.00 con Andrea Cassini, autore di Sulla via dell’Orso Ed Nottetempo. Presenta Luca Rota.

Sulla via dell’Orso. Che cosa significano per noi gli animali non umani e cosa può dirci il loro sguardo sul mondo e su di noi? Cassini sceglie l’orso come guida per esplorare il rapporto fra esseri umani e animali selvatici, intrecciando biologia, storia, cultura e immaginario. Un libro che affronta anche temi attuali come la convivenza con la fauna selvatica, la caccia, il bracconaggio e il cambiamento climatico.

Andrea Cassini è scrittore e traduttore, formato come filologo medievale. Vive nell’Appennino pistoiese e si occupa di letteratura fantastica, cultura pop ed ecologia. Conduce il podcast I diari del lupo su Fango Radio. Tra i suoi libri: Non tutto il male (effequ, 2021), Ventisei milioni di anime (Moscabianca, 2023), L’impronta (Zona 42, 2023) e I diari del lupo (Nottetempo, 2025).

Al termine aperitivo.