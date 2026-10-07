RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Ottobre 7, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne: Andrea Cassini presenta il libro “Sulla via dell’orso”

Prosegue con un tema di grande attualità la terza edizione di Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne, la rassegna culturale promossa dal Comune di Valmadrera e dalla Libreria Volante, in collaborazione con il CAI Valmadrera, la SEV Valmadrera, l’OSA Valmadrera e la Cooperativa Sociale Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.

Il sesto appuntamento è in programma Sabato 17 Ottobre a Pianezzo, alle 17.00 con Andrea Cassini, autore di Sulla via dell’Orso Ed Nottetempo. Presenta Luca Rota.

Sulla via dell’Orso. Che cosa significano per noi gli animali non umani e cosa può dirci il loro sguardo sul mondo e su di noi? Cassini sceglie l’orso come guida per esplorare il rapporto fra esseri umani e animali selvatici, intrecciando biologia, storia, cultura e immaginario. Un libro che affronta anche temi attuali come la convivenza con la fauna selvatica, la caccia, il bracconaggio e il cambiamento climatico.

Andrea Cassini è scrittore e traduttore, formato come filologo medievale. Vive nell’Appennino pistoiese e si occupa di letteratura fantastica, cultura pop ed ecologia. Conduce il podcast I diari del lupo su Fango Radio. Tra i suoi libri: Non tutto il male (effequ, 2021), Ventisei milioni di anime (Moscabianca, 2023), L’impronta (Zona 42, 2023) e I diari del lupo (Nottetempo, 2025).

Al termine aperitivo.

 

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

30 Mag 2026 - 01 Nov 2026

Mostra “Vette incantate “

Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
7 Ottobre 2026
temperature icon 17°C
pioggia leggera
82 %
1015 mb
4 mph
Raffica di Vento: 8 mph
Nuvole: 100%
Visibilità: 10 km
Alba: 06:27
Tramonto: 17:52
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
18°/20°°C 1 mm 100% 1 mph 83% 1015 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
19°/20°°C 1 mm 100% 1 mph 86% 1014 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
19°/19°°C 0.99 mm 99% 2 mph 98% 1014 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
18°/18°°C 0.71 mm 71% 2 mph 98% 1012 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
19°/19°°C 0.88 mm 88% 1 mph 96% 1010 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -