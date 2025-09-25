“Raccontami la Montagna – Libri tra Lago e Montagne” – Incontro con Davide Codazzi (Modavegia)

Si terrà Domenica 28 Settembre alle 17.00, presso Cascina Don Guanella, a Valmadrera, l’appuntamento con Davide Codazzi nell’ambito della rassegna Raccontami la Montagna – Libri tra Lago e Montagne. L’incontro è a ingresso libero.

Protagonista dell’incontro sarà, appunto, Davide Codazzi, conosciuto anche come Modavegia (il suo profilo Instagram da oltre 250.000 follower), autore del libro “La mia vita in alpeggio” (Mondadori), in cui racconta con autenticità la scelta di vivere e lavorare in alpeggio, lontano dalla frenesia urbana e vicino ai ritmi della natura. Attraverso aneddoti, riflessioni e immagini di vita quotidiana, Codazzi invita a riscoprire il valore del lavoro manuale, della comunità e della semplicità.

L’incontro sarà presentato da Bruno Corti (educatore di Cascina don Guanella) e Virginio Brivio.