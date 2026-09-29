Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne: Luigi Casanova e Duccio Facchini presentano “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi Milano Cortina”

Prosegue con un tema di grande attualità la terza edizione di Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne, la rassegna culturale promossa dal Comune di Valmadrera e dalla Libreria Volante, in collaborazione con il CAI Valmadrera, la SEV Valmadrera, l’OSA Valmadrera e la Cooperativa Sociale Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.

Il quinto appuntamento, che rientra fra le iniziative proposte per il Mese dello Sport, è in programma per venerdì 2 ottobre alle 21.00 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera e vedrà protagonista il volume Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi Milano Cortina di Luigi Casanova e Duccio Facchini.

Moderatore sarà Massimo Manzoni, presidente della Consulta dello Sport di Valmadrera.

Il libro affronta una delle questioni più discusse degli ultimi anni: quale eredità lasceranno ai territori e alle comunità le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Attraverso dati, documenti e testimonianze, gli autori ripercorrono il percorso che ha accompagnato l’organizzazione dell’evento olimpico, analizzando costi, opere infrastrutturali e impatti ambientali e sociali delle grandi trasformazioni in corso.

L’inchiesta mette in discussione la narrazione dei Giochi “a costo zero”, soffermandosi sui principali interventi realizzati o programmati nei territori interessati, dal Villaggio Olimpico di Milano fino alla controversa pista di bob di Cortina, e propone una riflessione sul rapporto tra grandi eventi, sviluppo locale e tutela dell’ambiente montano.

Luigi Casanova, tra le voci più autorevoli dell’ambientalismo italiano, è presidente di Mountain Wilderness Italia e vicepresidente di CIPRA; da anni segue con attenzione le politiche di gestione delle aree alpine e i temi della sostenibilità in montagna.

Duccio Facchini è giornalista, scrittore e direttore della rivista Altreconomia, impegnato nell’approfondimento dei temi legati alla trasparenza, ai diritti e alle ricadute sociali delle grandi opere.

L’ingresso è libero.