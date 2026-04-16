Giovedì 23 aprile alle 21.00, presso la Sala Ticozzi di Lecco, si terrà un importante incontro pubblico dal titolo Raccontare la Guerra. Dal Medio Oriente all’Europa, dall’Iran all’Ucraina.

L’evento, promosso dal Comune di Casargo e con il patrocinio del Comune di Calolziocorte, vedrà la partecipazione di due autorevoli relatori: Luca Steinmann , reporter di guerra italo-svizzero con una consolidata esperienza sul campo nei principali teatri di conflitto internazionali. Reduce da una recente missione in Libano, dove ha documentato direttamente gli sviluppi della crisi mediorientale, e già presente in Iran lo scorso dicembre per seguire le proteste e le dinamiche interne al Paese;

Marcello Berera, analista geopolitico (Redazione Zenith).

Modererà la serata il giornalista Matteo Bonacina di LeccoToday.

L’incontro offrirà l’occasione per un approfondimento rigoroso sulle dinamiche dei conflitti contemporanei, sulle sfide della narrazione giornalistica dai fronti di guerra e sulle implicazioni geopolitiche che coinvolgono l’Europa e il più ampio contesto internazionale.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.