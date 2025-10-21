RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
14.1 C
Comune di Lecco
martedì, Ottobre 21, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Racconti e Leggende della Brianza e del Triangolo Lariano”

Sabato 25 Ottobre, alle 20.45, presso l’Aula Magna “Rino Mauri” a Civate, il Gruppo Culturale “La Martesana” di Erba andrà in scena con Racconti e Leggende della Brianza e del Triangolo Lariano, cantate e presentate con immagini come una volta. L’ingresso è libero.

 

L’evento organizzato con il patrocinio del Comune di Civate, darà voce a principesse e draghi, streghe ed eroi che hanno scelto la Brianza e i suoi boschi, la Vallassina e i suoi castelli, per compiere le loro gesta leggendarie.

Queste storie sono state raccolte e scritte da Antonello Marieni, in un libro illustrato da Luca Nava.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -