Sabato 25 Ottobre, alle 20.45, presso l’Aula Magna “Rino Mauri” a Civate, il Gruppo Culturale “La Martesana” di Erba andrà in scena con Racconti e Leggende della Brianza e del Triangolo Lariano, cantate e presentate con immagini come una volta. L’ingresso è libero.

L’evento organizzato con il patrocinio del Comune di Civate, darà voce a principesse e draghi, streghe ed eroi che hanno scelto la Brianza e i suoi boschi, la Vallassina e i suoi castelli, per compiere le loro gesta leggendarie.

Queste storie sono state raccolte e scritte da Antonello Marieni, in un libro illustrato da Luca Nava.