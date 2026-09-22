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Radici in cammino. Voci e memorie dell’emigrazione dal Sud Italia nel Lecchese (1950-1970)

Riprendono gli incontri del ciclo Archivi per Lecco, promossi dall’Associazione Giuseppe Bovara e dedicati a molteplici aspetti della cultura e dell’identità lecchese. Apre la stagione autunnale l’incontro Radici in cammino. Voci e memorie dell’emigrazione dal Sud Italia nel Lecchese (1950-1970), proposto assieme all’Associazione Amici della Calabria e del Sud Odv. L’incontro è previsto per Martedì 29 Settembre alle 21.00 presso Officina Badoni a Lecco.

L’occasione è la presentazione del volume frutto di un più ampio progetto, sostenuto anche da Fondazione Comunitaria del Lecchese, volto a raccogliere documenti e soprattutto testimonianze orali di un fenomeno, quello dell’emigrazione dal Sud, molto importante nella fase di espansione industriale del Lecchese nel Secondo Dopoguerra.

Il dialogo coinvolgerà Elisabetta Gandolfi (curatrice delle interviste), Emilio Zangari, presidente dell’Associazione “Amici del Sud”, Maurizio Crippa, dirigente industriale, e gli studiosi Carlo Prandi e Anna Maria Molinari. Moderatore sarà Umberto Calvi. Ciascuno porterà aneddoti, esperienze e ricordi che aiuteranno ad inquadrare un fenomeno nevralgico per lo sviluppo dell’economia e del mondo del lavoro locali.

Durante la serata saranno esposti pannelli con fotografie d’epoca. Al termine dell’incontro si terrà un simpatico momento conviviale nel segno della migliore tradizione calabrese.

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