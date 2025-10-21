RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
martedì, Ottobre 21, 2025
“Radici” – Mostra di arte e cimeli dei Carabinieri Reali

L’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Oggiono e il Gruppo di volontariato, in occasione del 3° anniversario, organizzano l’evento storico culturale “Radici“, mostra l’arte e cimeli dei Carabinieri Reali della “Collezione Sabauda” già esposta nei più importanti Musei. La mostra verrà inaugurata a Villa Sironi Sabato 18 ottobre e sarà visitabile fino a Sabato 25 Ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

 

