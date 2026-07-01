RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Luglio 1, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Raduno Alpino al Cornizzolo

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento del Raduno Alpino al Monte Cornizzolo a Civate, giunto ormai alla 28° edizione.
Di seguito il programma della giornata di Domenica 12 Luglio:
  • ore 11.15 Alzabandiera
  • ore 11.30 S. Messa
  • ore 12.30 Rancio Alpino
  • ore 15.00 Canti in allegria
Per info contattare: Paolo (3484951878) – Luigi (3331429451)
Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
1 Luglio 2026
temperature icon 20°C
cielo coperto
58 %
1013 mb
6 mph
Raffica di Vento: 10 mph
Nuvole: 99%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:35
Tramonto: 20:16
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
20°/23°°C 0.8 mm 80% 6 mph 63% 1014 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
21°/22°°C 0 mm 0% 6 mph 65% 1014 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
22°/23°°C 0 mm 0% 6 mph 60% 1015 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
22°/22°°C 0 mm 0% 3 mph 58% 1016 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
23°/23°°C 0 mm 0% 3 mph 56% 1018 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -