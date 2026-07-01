Raduno Alpino al Cornizzolo
Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento del Raduno Alpino al Monte Cornizzolo a Civate, giunto ormai alla 28° edizione.
Di seguito il programma della giornata di Domenica 12 Luglio:
- ore 11.15 Alzabandiera
- ore 11.30 S. Messa
- ore 12.30 Rancio Alpino
- ore 15.00 Canti in allegria
Per info contattare: Paolo (3484951878) – Luigi (3331429451)
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Lecco
Lecco
1 Luglio 2026
20°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
20°/23°°C 0.8 mm 80% 6 mph 63% 1014 mb 0 mm/h
22:00
21°/22°°C 0 mm 0% 6 mph 65% 1014 mb 0 mm/h
01:00
22°/23°°C 0 mm 0% 6 mph 60% 1015 mb 0 mm/h
04:00
22°/22°°C 0 mm 0% 3 mph 58% 1016 mb 0 mm/h
07:00
23°/23°°C 0 mm 0% 3 mph 56% 1018 mb 0 mm/h
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