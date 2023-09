Rapello folk fest 3^ edizione

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜 𝟴 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮

ore 16.00: Apertura del Festival con camminata e saluto al Genius Loci:

ore 18.00: Parata per grandi e piccoli con la Banda degli ottoni a scoppio

ore 19.00: Aperitivo di benvenuto accompagnato dai Très Manouche

ore 19.45: Cena (su prenotazione) con Pizza Alpina

ore 21.00: concerto La Malaleche Band

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟵 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮

ore 9: Laboratorio “Fandaimann”: cura e auto-raccolta all’orto sociale

ore 10: Laboratorio: alla scoperta dei fiori e delle erbe selvatiche

ore 12: Pranzo musicato a cura di Musicarte lab a.p.s.

“Lorenzo Merlini e Carlo Crippa”. Duo chitarra e voce.

Osteria aperta a tutti o menù con piatto forte della giornata (su prenotazione) penne biologiche con verdure di stagione dell’orto sociale di Cascina Rapello.

ore 15.00: Laboratori: Balli-gioco e Giochi di una volta

ore 16:30: Palco libero per liberi suonatori

ore 18.00: Concerto con Arco Orobico

ore 20.00: Cena osteria aperta a tutti o mpiatto forte della giornata (su prenotazione) Pizzoccheri della Valtellina

ore 21.00: concerto con Folk en Rouge

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟭𝟬 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮

ore 9.00: Laboratori di Panificazione e ‘Bagno di foresta’

ore 10.00: Laboratorio i primi passi: balli folk per tutti e tutte, laboratorio di danze tradizionali e musica dal vivo

ore 11.00: Laboratorio Circle song a cura di Musicarte-lab a.p.s. di Merate.

ore 12.00 Pranzo: osteria aperta a tutti o piatto forte della giornata (su prenotazione) Risotto alla monzese con luganega oppure in versione vegetariana con zafferano

La tavola cantata: Cantori di Premana ed altre voci dalle Province di Milano, Lecco, Bergamo e Cremona.

ore 14.00: Stage di danza e musica dal vivo – Pizzica Pizzica

ore 14.30: Laboratorio Albero Amico

ore 15.30: Concerto con Capezzuoli

𝗠𝗲𝗻𝘂

Menu trattoria Cascina Rapello con piatto forte del giorno su prenotazione

Osteria Cascina Rapello (polenta, grigliate, panini e bevande) sempre aperta.

𝗜𝗡𝗙𝗢, 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜:

388 1996072 – cascinarapelloi@liberisogni.org