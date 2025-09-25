“Rapello Folk in Castagna” – Castagnata a Cascina Rapello

A tre settimane dalla fine di Rapello Folk Fest, il festival di musica folk e cultura popolare organizzato ogni anno dalla Coop Soc Liberi Sogni, torna a Cascina Rapello, Domenica 28 Settembre, Rapello Folk in Castagna: un grande evento che unisce buon cibo autunnale, musica per ballare sul prato ma soprattutto tante, tantissime castagne!

La tradizionale Castagnata, giunta ormai alla sua 9° edizione, è un’iniziativa a ingresso libero e gratuito.

L’evento inizierà al mattino dalle 9.30, con una passeggiata guidata con raccolta di castagne. Durante la raccolta le guide di Liberi Sogni forniranno informazioni storiche, botaniche sul castagno ma anche leggende, racconti e usi di questi magici frutti. Una parte delle castagne raccolte verrà condivisa per la burollata del pomeriggio e in cambio i partecipanti riceveranno un buono a persona per un cono di caldarroste che verranno cucinate nel pomeriggio. Novità di quest’anno, durante l’evento si potranno degustare i prodotti alla castagna di Cascina Rapello ad un particolare Street food, il “Forest Food”, con crema di castagne, miele alla castagna, birra artigianale alla castagna, pane con farina di castagna e il tradizionale castagnaccio.

Durante l’iscrizione all’evento i partecipanti potranno scegliere a quale gruppo di cammino partecipare: il gruppo 1, con ritrovo alle ore 9.30 presso la chiesa San Macario ad Aizurro di Airuno, parteciperà a una camminata di 1 ora e mezza; il gruppo 2, invece si troverà alle ore 10.00 in Piazza Resegone ad Aizurro, dove sarà possibile parcheggiare, e prevede una camminata con soste di circa un’ora su sentieri ampi e facili. Entrambi i percorsi sono adatti a tutti e si raccomandano scarpe e abbigliamento comodo e caldo, una borraccia con bevanda calda o acqua per la camminata.

Dalle 12.30 inizierà poi il pranzo all’aria aperta presso Trattoria Antica Cascina Rapello con menù fisso a base di castagna, con prenotazione obbligatoria.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento l’Osteria di Cascina Rapello sarà sempre aperta con bevande e panini. Anche in questo caso è consigliata la prenotazione.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 ci sarà il doppio concerto gratuito, con possibilità di lasciare una libera offerta al cappello. Si esibiranno i Yabastas Y Los Sicarios, un gruppo nato nel dicembre 2024 e composto da 4 musicisti, che porterà musica in stile Pachanka, in chiave strettamente acustica; e La Trappola per tope, l’ironico duo composto da una chitarra e un sassofono pronto a far cantare a squarciagola qualunque hit dagli anni ‘60 e oggi in versione acoustic punk.

E per finire in bellezza ci sarà una Burollata con le castagne raccolte insieme al mattino.

Liberi sogni, sempre il 28 settembre, sarà inoltre presente anche quest’anno alla Festa del Paes di Airuno, in collaborazione con la Proloco, con uno stand e uno spettacolo gratuito di burattini alle ore 15.15.

Per la camminata guidata con un cono di caldarroste pomeridiano è richiesto un contributo di 6 € per i bambini e 8 € per gli adulti. Per la camminata guidata e il pranzo con menù completo castagna (escluse bevande escluse), con un cono di caldarroste pomeridiano è richiesto un contributo di 15 € per bambini sotto i 12 anni (per primo o secondo, crostata, bevande escluse) e 20 € adulti. L’esperienza è gratuita per bambini sotto i 3 anni.