Rapsodia d’agosto – Proiezione sotto le stelle

AS BESTAS di Rodrigo Sorogoyen.

In un villaggio rurale in Spagna una coppia di francesi decide di riattare dei ruderi con la prospettiva di realizzare un agriturismo. La popolazione locale però non vede di buon occhio la loro presenza…

Quest’opera è un trattato per immagini su opposte visioni del mondo che si trasformano in una lotta per la sopravvivenza. A partire dalla diffidenza atavica verso lo ‘straniero’.

Biglietti: intero € 7,00; ridotto over 65 € 5,00; ridotto under 26 € 4,00; Cinema Revolution € 3,50