Rapsodia d’agosto – Proiezione sotto le stelle

IL PIACERE È TUTTO MIO di Sophie Hyde.

Nancy Stokes, insegnante in pensione, ha finalmente deciso.

Dopo la morte del marito, che a letto non l’ha mai soddisfatta, è tempo di svelare i tanti misteri che il sesso ancora le riserva.

Commedia brillante a sfondo sessuale che ruota attorno ai temi di identità e sviluppo di sé, diverte e coinvolge grazie ai dialoghi vivaci e serrati, magistralmente condotti da una Emma Thompson in un ruolo memorabile.

Biglietti: intero € 7,00; ridotto over 65 € 5,00; ridotto under 26 € 4,00; Cinema Revolution € 3,50

La proiezione di questo film rientra nell’iniziativa CINEMA REVOLUTION: Dal 16 giugno al 16 settembre tutti i film italiani e europei costano € 3,50.