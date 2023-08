Rapsodia d’agosto – Proiezione sotto le stelle

RODEO

di Lola Quivoron.

Julia, unica ragazza in un mondo di ragazzi, appassionata di corse in moto, in una periferia degradata.

Ritratto molto incisivo di una vera e propria amazzone dei quartieri poveri, il film intreccia abilmente un thriller che si svolge ai margini di un mondo delinquente con i valori di un femminismo che infrange i confini del machismo.

Biglietti: intero € 7,00; ridotto over 65 € 5,00; ridotto under 26 € 4,00; Cinema Revolution € 3,50

La proiezione di questo film rientra nell’iniziativa CINEMA REVOLUTION: Dal 16 giugno al 16 settembre tutti i film italiani e europei costano € 3,50.