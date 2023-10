Rassegna Autori Locali, terzo incontro – “Diari in bicicletta”

Nell’agosto del 2016, all’età di 26 anni, Andrea è partito con gli amici Alberto e Luca in sella alla propria bicicletta verso Roma lungo la Via Francigena. Da questa esperienza nasce “Diari in bicicletta”, viaggio ed esperienza dove a ogni svolta d’angolo l’architettura, la lingua, gli intercalari, i gesti, i pensieri cambiano profondamente, ad una velocità impressionante.

Attraversando l’Italia si corre il bellissimo rischio di non vedere mai la stessa cosa, di non provare mai la stessa emozione perché non sai mai cosa c’è dietro a quella curva. Vivere nell’imprevedibilità, senza fissare appuntamenti, e viaggiare senza uno schema preciso, al di fuori di quel tracciato stampato senza troppo sentimento su una stretta cartina.

Dialogherà con l’autore la giornalista Katia Sala.